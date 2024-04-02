Из-за ночной атаки армии рф повреждена база клуба "Днепр-1"

База СК "Днепр-1" получила повреждения в результате ночной воздушной атаки рашистов на Днепропетровскую область. Об этом сообщила Украинская Ассоциация Футбола во вторник в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщается, обошлось без жертв. Существенно повреждены крытый манеж баиз клуба, площадки с искусственным покрытием, офисные и технические помещения.

Ранее УНН сообщал, что в Днепре из-за падения обломков сбитых шахедов возникло два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть.