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Байден прокомментировал визит Папы Римского в Ирак

Байден прокомментировал визит Папы Римского в Ирак

Киев  •  УНН

 • 14966 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент США Джо Байден отметил роль Папы Римского Франциска в укреплении межконфессионального взаимопонимания. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы Белого дома в связи с состоявшимся 5-7 марта визитом главы Римско-католической церкви в Ирак, пишет УНН.

Детали

“Визит Папы Римского Франциска стал историческим. Как сказал сам Папа, это стало важным посланием о том, что “братство прочнее братоубийства, надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны”, — отмечается в тексте.

“Я поздравляю правительство и народ Ирака с тем, какую заботу они вложили в организацию этого визита. Продолжаю восхищаться приверженностью Папы Римского обеспечению религиозной терпимости, общих связей человечества и межконфессионального взаимопонимания”, — сказал Байден.

Контекст

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак.

Глава Римской католической церкви папа Франциск прибыл 5 марта с трехдневным визитом в Ирак. Из-за пандемии это первый зарубежный визит понтифика за 15 месяцев. В Ираке он встретился с духовным лидером шиитов аятоллой Али Систани.

В воскресенье он прибыл в город Мосул на севере страны.

BREAKING: Pope Francis has arrived in Mosul on his tour of Iraq, a former stronghold of terror group Islamic State.@Stone_SkyNews has the latest.

Read more: https://t.co/PXo8bx85RH pic.twitter.com/xztnfX0cgJ

— Sky News (@SkyNews) March 7, 2021

Более трех лет этот крупный город находился под контролем боевиков террористической организации “Исламское государство”. Именно в Мосуле бывший глава ИГ, убитый впоследствии в результате спецоперации США, Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый “халифат”. Мосул был освобожден иракской армией при поддержке международной коалиции в 2017 году.

Папа выступил перед верующими на площади среди развалин нескольких церквей, которые были уничтожены или серьезно повреждены в боях за город.

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