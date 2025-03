Байден прокоментував візит Папи Римського до Іраку

Деталі

“Візит Папи Римського Франциска став історичним. Як сказав сам Папа, це стало важливим посланням про те, що “братство міцніше братовбивства, надія сильніша за смерть, а мир сильніше війни”, — наголошується в тексті.

“Я вітаю уряд і народ Іраку з тим, яку турботу вони вклали в організацію цього візиту. Продовжую захоплюватися прихильністю Папи Римського забезпечення релігійної терпимості, загальних зв’язків людства і міжконфесійного порозуміння”, — сказав Байден.

Контекст

Франциск став першим главою Римсько-католицької церкви, який відвідав Ірак.

Глава Римської католицької церкви папа Франциск прибув 5 березня з триденним візитом до Іраку. Через пандемію це перший закордонний візит понтифіка за 15 місяців. В Іраку він зустрівся з духовним лідером шиїтів аятолою Алі Сістані.

У неділю він прибув в місто Мосул на півночі країни.

BREAKING: Pope Francis has arrived in Mosul on his tour of Iraq, a former stronghold of terror group Islamic State. @Stone_SkyNews has the latest.



— Sky News (@SkyNews) March 7, 2021

Понад три роки це велике місто перебувало під контролем бойовиків терористичної організації “Ісламська держава”. Саме в Мосулі колишній глава ІД, убитий згодом в результаті спецоперації США, Абу-Бакр аль-Багдаді в 2014 році проголосив так званий “халіфат”. Мосул був звільнений іракською армією за підтримки міжнародної коаліції в 2017 році.

Папа виступив перед віруючими на площі серед руїн декількох церков, які були знищені або серйозно пошкоджені в боях за місто.