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Байден прокоментував візит Папи Римського до Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент США Джо Байден наголосив на ролі Папи Римського Франциска в зміцненні міжконфесійного порозуміння. Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві глави Білого дому в зв'язку з візитом глави Римсько-католицької церкви в Ірак, що відбувся 5-7 березня, пише УНН.

Деталі

“Візит Папи Римського Франциска став історичним. Як сказав сам Папа, це стало важливим посланням про те, що “братство міцніше братовбивства, надія сильніша за смерть, а мир сильніше війни”, — наголошується в тексті.

“Я вітаю уряд і народ Іраку з тим, яку турботу вони вклали в організацію цього візиту. Продовжую захоплюватися прихильністю Папи Римського забезпечення релігійної терпимості, загальних зв’язків людства і міжконфесійного порозуміння”, — сказав Байден.

Контекст

Франциск став першим главою Римсько-католицької церкви, який відвідав Ірак.

Глава Римської католицької церкви папа Франциск прибув 5 березня з триденним візитом до Іраку. Через пандемію це перший закордонний візит понтифіка за 15 місяців. В Іраку він зустрівся з духовним лідером шиїтів аятолою Алі Сістані.

У неділю він прибув в місто Мосул на півночі країни.

BREAKING: Pope Francis has arrived in Mosul on his tour of Iraq, a former stronghold of terror group Islamic State. @Stone_SkyNews has the latest.

Read more: https://t.co/PXo8bx85RH pic.twitter.com/xztnfX0cgJ

— Sky News (@SkyNews) March 7, 2021

Понад три роки це велике місто перебувало під контролем бойовиків терористичної організації “Ісламська держава”. Саме в Мосулі колишній глава ІД, убитий згодом в результаті спецоперації США, Абу-Бакр аль-Багдаді в 2014 році проголосив так званий “халіфат”. Мосул був звільнений іракською армією за підтримки міжнародної коаліції в 2017 році.

Папа виступив перед віруючими на площі серед руїн декількох церков, які були знищені або серйозно пошкоджені в боях за місто.

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