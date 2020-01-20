Отец чемпиона мира Нурмагомедова анонсировал сотрудничество сына с Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Отец чемпиона мира по боям без правил (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап, рассказал о возможном противостоянии своего сына с непобедимым Флойдом Мейвезером в боксе. Об этом Абдулманап Нурмагомедов рассказал в интервью ТАСС, передает УНН.
Нурмагомедов-старший заявил, что после предстоящего боя в UFC с Тони Фергюсоном его подопечный будет работать полгода с украинским боксером Василием Ломаченко, который должен подготовить Хабиба к матчу с Мейвезером.
"У Мейвезера статистика боев 50 побед и ноль поражений, он самый большой в боксе и он хочет подраться с таким же чемпионом, который не проигрывал ни одного боя, - с Хабибом, все нормально, но сейчас у нас на очереди Тони Фергюсон. Дайте нам закончить с Тони, после этого полгода поработаем с (командой украинского боксера) Ломаченко, затем будет бой по боксу. Мы предлагаем любой день в любом месте, только с одним условием: 11 раундов бокса и один из смешанных единоборств (ММА), если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксера, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами?", - отметил Абдулманап.
В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 42-летнего Мейвезера 50 боев и 50 побед в профессиональной боксерской карьере.
Как сообщал УНН, Ломаченко дал комментарий относительно опубликованного видео с российским спецназом.