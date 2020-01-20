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Батько чемпіона світу Нурмагомедова анонсував співпрацю сина із Ломаченком

Київ • УНН

 • 12864 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Батько чемпіона світу з боїв без правил (UFC) в легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова – Абдулманап, розповів про можливе протистояння свого сину із непереможним Флойдом Мейвезером у боксі. Про це Абдулманап Нурмагомедов розповів в інтерв'ю ТАСС, передає УНН.

Батько чемпіона світу Нурмагомедова анонсував співпрацю сина із Ломаченком

Нурмагомедов-старший заявив, що після майбутнього бою в UFC із Тоні Фергюсоном його підопічний буде працювати півроку із українським боксером Василем Ломаченко, який має підготувати Хабіба до матчу з Мейвезером.

"У Мейвезера статистика боїв 50 перемог і нуль поразок, він найбільший в боксі і він хоче побитися з таким же чемпіоном, який не програвав жодного бою, - з Хабібом, все нормально, але зараз у нас на черзі Тоні Фергюсон. Дайте нам закінчити з Тоні, після цього півроку попрацюємо з (командою українського боксера) Ломаченко, потім буде бій з боксу. Ми пропонуємо будь-який день в будь-якому місці, тільки з однією умовою: 11 раундів боксу і один зі змішаних єдиноборств (ММА), якщо ми вистоїмо 11 раундів проти найкращого боксера, то чому б йому не вийти на один раунд за правилами ММА з нами?", - зауважив Абдулманап.

В активі 31-річного Нурмагомедова 28 перемог і жодної поразки в змішаних єдиноборствах. На рахунку 42-річного Мейвезера 50 боїв і 50 перемог у професійній боксерській кар'єрі.

Як повідомляв УНН, Ломаченко дав коментар стосовно опублікованого відео з російським спецназом.

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