"Барселона" возглавила рейтинг лучших команд десятилетия

На вершине генерации оказалась испанская “Барселона”, которой с 2008 по 2012 года руководил Хосеп Гвардиола. Клуб выиграл чемпионат Испании в 2011 году и выигрывала финал Лиги чемпионов в “Манчестер Юнайтед” (3:1).

Второе место заняла сборная Испании, которая с Висенте дель Боске во главе стала чемпионом мира в 2010-м и чемпионом Европы в 2012-м. Третья строчка за еще одной командой Гвардиолы — “Манчестер Сити”, которая становилась чемпионом Англии в двух последних сезонах.

Отметим, что в пятерку также потравив английский “Лестер” с победой в чемпионате Англии сезона 2015-16 годов и “Бавария” сезона 2012-13 годов (победа в чемпионате, Кубке Германии и Лиге чемпионов).