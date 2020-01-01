"Барселона" возглавила рейтинг лучших команд десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Английский журнал “FourFourTwo” опубликовал рейтинг лучших футбольных команд по итогам десятилетия (с 2010 по 2019 годы), передает УНН.
На вершине генерации оказалась испанская “Барселона”, которой с 2008 по 2012 года руководил Хосеп Гвардиола. Клуб выиграл чемпионат Испании в 2011 году и выигрывала финал Лиги чемпионов в “Манчестер Юнайтед” (3:1).
Второе место заняла сборная Испании, которая с Висенте дель Боске во главе стала чемпионом мира в 2010-м и чемпионом Европы в 2012-м. Третья строчка за еще одной командой Гвардиолы — “Манчестер Сити”, которая становилась чемпионом Англии в двух последних сезонах.
Отметим, что в пятерку также потравив английский “Лестер” с победой в чемпионате Англии сезона 2015-16 годов и “Бавария” сезона 2012-13 годов (победа в чемпионате, Кубке Германии и Лиге чемпионов).