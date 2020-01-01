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"Барселона" очолила рейтинг найкращих команд десятиліття

"Барселона" очолила рейтинг найкращих команд десятиліття

Київ • УНН

 • 15917 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Англійський журнал “FourFourTwo” опублікував рейтинг кращих футбольних команд за підсумками десятиріччя (з 2010 по 2019 роки), передає УНН.

На вершині генерація виявилася іспанська “Барселона”, якою з 2008 по 2012 року керував Хосеп Гвардіола. Клуб виграв чемпіонат Іспанії в 2011 році та вигравала фінал Ліги чемпіонів у “Манчестер Юнайтед” (3:1).

Друге місце посіла збірна Іспанії, яка з Вісенте дель Боске на чолі стала чемпіоном світу в 2010-му і чемпіоном Європи в 2012-му. Третій рядок за ще однією командою Гвардіоли — “Манчестер Сіті”, ставала чемпіоном Англії в двох останніх сезонах.

Відзначимо, що до п’ятірки також потравив англійський “Лестер” з перемогою в чемпіонаті Англії сезону 2015-16 років та “Баварія” сезону 2012-13 років (перемога в чемпіонаті, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів).

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