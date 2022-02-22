Банкира, связанного с ФСБ, не назначат на должность в Нацбанк-активисты

по данным активистов, усилия одиозного пророссийского политика Андрея Портнова в продвижении кандидатуры Киреева оказались тщетными.

Кроме этого члены ОО "Неизвестный патриот" ожидают начала расследования от Службы безопасности Украины, ведь они зарегистрировали официальное обращение в СБУ с требованием провести публичное расследование относительно деятельности Дениса Киреева.

В организации убеждены, что судя по ряду недавних журналистских расследований деятельности Дениса Киреева, его действия можно квалифицировать как государственную измену, что подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины.

"Пророссийские враждебные деятели не должны дышать свободно в Украине, особенно на фоне очередного обострения вокруг украинских границ и на оккупированных Россией территориях. Вместо получения государственных должностей коллаборанты должны сидеть за решеткой", - отметил лидер ОО "неизвестный Патриот" Евгений Строкань.

Напомним, в течение последнего месяца ОО "неизвестный Патриот" инициировала протестные акции под СБУ, офисом президента и на Майдане Независимости. Также активисты пришли в гости к Кирееву с акцией.