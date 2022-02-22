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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Банкіра, повʼязаного з ФСБ, не призначать на посаду у Нацбанк - активісти

Банкіра, повʼязаного з ФСБ, не призначать на посаду у Нацбанк - активісти

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Завдяки протестним акціям і розголосу банкір Денис Кірєєв, якого звинувачують у звʼязках з російськими спецслужбами, не отримає посаду заступника голови Нацбанку. Про це повідомили у громадській організації "Невідомий патріот". 

За даними активістів, зусилля одіозного проросійського політика Андрія Портнова у просуванні кандидатури Кірєєва виявились марними.

Окрім цього члени ГО "Невідомий патріот" очікують початку розслідування від Служби безпеки України, адже вони зареєстрували офіційне звернення в СБУ, з вимогою провести публічне розслідування щодо діяльності Дениса Кірєєва.

В організації переконані, що судячи із низки нещодавніх журналістських розслідувань діяльності Дениса Кірєєва, його дії можна кваліфікувати як державну зраду, що підпадає під 111 статтю Кримінального кодексу України.

"Проросійські ворожі діячі не повинні дихати вільно в Україні, особливо на фоні чергового загострення навколо українських кордонів та на окупованих Росією територіях. Замість отримання державних посад колаборанти мають сидіти за ґратами", - зазначив лідер ГО "Невідомий патріот" Євген Строкань.

Нагадаємо, протягом останнього місяця ГО "Невідомий патріот" ініціювала протестні акції під СБУ, Офісом президента та на Майдані Незалежності. Також активісти завітали в гості до Кірєєва з акцією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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