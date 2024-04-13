Баллистическая ракета долетает из Крыма до Одессы за минуту: Кипер призвал не игнорировать сигналы тревоги

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о ситуации в регионе, передает УНН.

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По его словам, угроза атак есть постоянно.

"Сегодня с берегов Крыма, если запускают баллистическую ракету, до Одессы она летит 1-1,5 мин.

Кроме того, существует "шахедная" угроза, ведь много "шахедов" запускается из Крыма в нашу сторону. Или точечно, в Одессу, или транзитом - в другие регионы.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу еще раз призвать жителей региона не игнорировать сигналы тревоги", - сообщил он в эфире телемарафона "Единые новости".

Враг продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры, продолжил Кипер.

"Они не останавливаются, обстрел идет постоянно.

Кроме того, рф атакует портовую инфраструктуру. За весь период было более 200 обстрелов портовой инфраструктуры.

Ситуация не простая, все службы работают, чтобы наши жители и предприятия имели те мощности, которые им нужны. Чтобы могли работать, имели свет", - добавил он.

Также Кипер поблагодарил международных партнеров за помощь в восстановлении Одесской области.

"Большой объем ложится на плечи государства, местных властей. Все над этим работают. Много волонтеров, неравнодушных людей помогает. Также, благодарны за международную помощь", - добавил он.