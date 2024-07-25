Американский президент Джо Байден считает, что США находятся перед выбором, который на десятилетия вперед определит будущее страны и мира. Соответствующее заявление он сделал, выступая из Белого дома с телеобращением к согражданам, посвященным решению выйти из предвыборной гонки, передает УНН.

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«Я уверен, что Америка находится в поворотной точке. Это редкий исторический момент, когда решения, которые мы принимаем сегодня, определяют судьбу страны и мира на десятилетия вперед», - утверждал Байден.

По его словам, перед США стоит «выбор между надеждой и ненавистью, между единством и расколом».

«Нам нужно решить, верим ли мы по-прежнему в честность, порядочность, свободу, правосудие и демократию», - сказал Байден.

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