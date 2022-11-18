Видеть все и днем, и ночью: Parimatch предоставил ВСУ военную оптику

Оптика играет весомую роль в зоне боевых действий – помогает сконструировать оптимальную логистику ближнего боя на передовой. Из-за относительной уязвимости и высокой стоимости оптические приборы постоянно востребованы среди военных на линии фронта.

С первых дней войны Parimatch закупает и отправляет украинским защитникам современную оптику на самые горячие направления фронта. А именно: тепловизоры, приборы ночного видения, бинокли и дальномеры.

“Когда компания занимается тыловым обеспечением армии, она с первых уст знает и понимает важнейшие потребности защитников на передовой. Военная оптика наряду с амуницией, автомобилями и БПЛА – всегда в приоритете. Это глаза армии, которые помогают им добиваться поставленных целей. В главной общей задаче – как можно быстрее восстановить территориальную целостность Украины – наша поддержка будет только расти и усиливаться”, – заявила Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Компания продолжает каждый день работать в режиме технологического усиления защитников Украины. А на днях Parimatch стал новым официальным партнером UNITED24 – теперь компания будет оказывать громкую медийную поддержку международным сборам средств на нужды ВСУ, привлекая мировых звезд спорта.