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Б.Обама: влияние Ф.Кастро оценит история

Киев • УНН

 • 8463 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. "Огромное влияние" лидера кубинской революции Фиделя Кастро "оценит история". Об этом заявил президент США Барак Обама, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Б.Обама: влияние Ф.Кастро оценит история

"В настоящее время, когда скончался Фидель Кастро, мы протягиваем руку дружбы кубинскому народу", - сказал Б.Обама.

"История запишет и оценит огромное влияние этой особой фигуры на людей и мир вокруг него", - добавил президент США.

Б.Обама добавил, что во время своего президентства работал над тем, чтобы "оставить прошлое позади".

Украинские Национальные Новости

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