Б.Обама: влияние Ф.Кастро оценит история
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. "Огромное влияние" лидера кубинской революции Фиделя Кастро "оценит история". Об этом заявил президент США Барак Обама, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В настоящее время, когда скончался Фидель Кастро, мы протягиваем руку дружбы кубинскому народу", - сказал Б.Обама.
"История запишет и оценит огромное влияние этой особой фигуры на людей и мир вокруг него", - добавил президент США.
Б.Обама добавил, что во время своего президентства работал над тем, чтобы "оставить прошлое позади".