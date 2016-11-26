Б.Обама: влияние Ф.Кастро оценит история

"В настоящее время, когда скончался Фидель Кастро, мы протягиваем руку дружбы кубинскому народу", - сказал Б.Обама.

"История запишет и оценит огромное влияние этой особой фигуры на людей и мир вокруг него", - добавил президент США.

Б.Обама добавил, что во время своего президентства работал над тем, чтобы "оставить прошлое позади".