Б.Обама: вплив Ф.Кастро оцінить історія
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. "Величезний вплив" лідера кубинської революції Фіделя Кастро "оцінить історія". Про це заявив президент США Барак Обама, передає УНН з посиланням на Reuters.
"У цей час , коли відійшов у вічність Фідель Кастро, ми простягаємо руку дружби кубинського народу", - сказав Обама.
"Історія запише і оцінить величезний вплив цієї особливої фігури на людей і світ навколо нього", - додав президент США.
Б.Обама додав, що під час свого президентства впрацював над тим, щоб "залишити минуле позаду".