Б.Обама: поражение Х.Клинтон отбросит страну назад

Б.Обама выступил на митинге сторонников Демократической партии в Северной Каролине. Он сказал, что судьба всей страны теперь в руках избирателей.

В свою очередь кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил своим сторонникам во Флориде, что победа Хиллари Клинтон приведет к конституционному кризису в стране.

По его словам, в случае победы Х.Клинтон будет президент, которого будут преследовать судебные иски. Эти слова прозвучали на фоне скандала, связанного с работой Х.Клинтон госсекретарем США.

Ранее ФБР объявило, что обнаружило новые электронные письма, которые могут касаться использования Х.Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки во время ее работы госсекретарем.

Глава ФБР Джеймс Коми не уточнил, важны ли найденные письма, после чего его раскритиковала Х.Клинтон и представители Демократической партии.

В частности, из-за скандала в защиту демократки выступил и Барак Обама. Нормальные расследования не строятся на инсинуациях, заявил президент США.

Выборы в США состоятся 8 ноября. Большинство соцопросов свидетельствуют, что Х.Клинтон лидирует в президентской гонке, однако по меньшей мере одно исследование демонстрирует незначительное преимущество Д.Трампа.