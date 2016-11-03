Б.Обама: поразка Х.Клінтон відкине країну назад
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент США Барак Обама попередив американських виборців, що все, чого вдалося домогтися за вісім років його перебувавння на посаді президента США, може розвалитися у випадку поразки Хілларі Клінтон на виборах, передає УНН з посиланням на ВВС.
Б.Обама виступив на мітингу прихильників Демократичної партії в Північній Кароліні. Він сказав, що доля всієї країни тепер в руках виборців.
У свою чергу кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив своїм прихильникам у Флориді, що перемога Хілларі Клінтон призведе до конституційної кризи в країні.
За його словами, у випадку перемоги Х.Клінтон буде президент, якого будуть переслідувати судові позови. Ці слова прозвучали на тлі скандалу, пов'язаного з роботою Х.Клінтон держсекретарем США.
Раніше ФБР оголосило, що виявило нові електронні листи, які можуть стосуватися використання Х.Клінтон особистого поштового сервера для службового листування під час її роботи держсекретарем.
Голова ФБР Джеймс Комі не уточнив, чи важливі знайдені листи, після чого його розкритикувала Х.Клінтон та представники Демократичної партії.
Зокрема, через скандал на захист демократки виступив і Барак Обама. Нормальні розслідування не будуються на інсинуаціях, заявив президент США.
Вибори в США відбудуться 8 листопада. Більшість соцопитувань свідчать, що Х.Клінтон лідирує в президентських перегонах, однак щонайменше одне дослідження демонструє незначну перевагу Д.Трампа.