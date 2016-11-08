Б.Обама досрочно проголосовал за Х.Клинтон
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент США Барак Обама объявил, что досрочно проголосовал на выборах, отдав свой голос за кандидата от демократов Хиллари Клинтон, передает УНН со ссылкой на The Los Angeles Times.
"Я проголосовал за Хиллари Клинтон, потому что я абсолютно уверен: когда она будет президентом, наша страна будет в хороших руках", - сказал Б.Обама.
"Я знаю Хиллари Клинтон, она посвятила жизнь тому, чтобы сделать нашу страну лучше", - добавил он.
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Действующий президент призвал сограждан не быть "обманутыми" риторикой Дональда Трампа.
По словам Б.Обамы, избирателям предстоит сделать выбор между политикой распределения и политикой, которая сделает американцев более сильными.
"Я хочу, чтобы вы просто сосредоточились. Я прошу вас верить мне ... ", - отметил Б.Обама.