Б.Обама достроково проголосував за Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент США Барак Обама оголосив, що достроково проголосував на виборах, віддавши свій голос за кандидата від демократів Хілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на The Los Angeles Times.
“Я проголосував за Хілларі Клінтон, тому що я абсолютно впевнений: коли вона буде президентом, наша країна буде в хороших руках,” — сказав Б.Обама.
“Я знаю Хілларі Клінтон, вона присвятила життя тому, щоб зробити нашу країну кращою,” — додав він.
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Чинний президент закликав співгромадян не бути “обдуреними” риторикою Дональда Трампа.
За словами Б.Обами, виборцям належить зробити вибір між політикою розподілу і політикою, яка зробить американців більш сильними.
“Я хочу, щоб ви просто зосередилися. Я прошу вас вірити мені...” — наголосив Б.Обама.