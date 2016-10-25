Б.Обама 17 ноября обсудит с А.Меркель события в Украине и Сирии

"Среди вопросов в повестке дня будут наши совместные усилия по разрешению конфликтов в Украине и в Сирии, кампания ослабления и уничтожения " Исламского государства ", а также трансатлантические экономические связи", - говорится в заявлении Дж.Эрнеста.

Это шестой и последний визит Б.Обамы в Германию в качестве президента.

"Президенту также выпадет последняя возможность встретиться со своими партнерами по" пятерке "- лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании, чтобы обсудить ряд глобальных вопросов", - сказал Дж.Эрнест.