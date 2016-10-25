Б.Обама 17 листопада обговорить з А.Меркель події в Україні та Сирії

"Серед питань в порядку денному будуть наші спільні зусилля з вирішення конфліктів в Україні і в Сирії, кампанія ослаблення і знищення "Ісламської держави", а також трансатлантичні економічні зв'язки", - йдеться в заяві Дж.Ернеста.

Це шостий і останній візит Б.Обами до Німеччини в якості президента.

"Президенту також випаде остання можливість зустрітися зі своїми партнерами по "п'ятірці" - лідерами Німеччини, Франції, Італії та Великобританії, щоб обговорити низку глобальних питань", - сказав Дж.Ернест.