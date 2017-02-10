"Аякс" стал соперником "Динамо" в плей-офф Юношеской Лиги чемпионов

"Динамо" U-19 уже узнало своего соперника в 1/8 финала турнира, которым стал амстердамский "Аякс".

Игра состоится на поле соперника киевлян.

Примечательно, что в 1/16 финала соревнований голландцы обыграли итальянский "Ювентус" 2:0.

Отметим, что каждый раунд плей-офф состоит из одного матча, поединки 1/2 финала и решающий матч пройдут в апреле на стадионе "Коловрэ" в Ньоне.

Добавим, что победитель пары "Динамо"/"Аякс" встретится в четвертьфинале с лучшей командой из матча "Монако" - "Реал".

Как сообщал УНН, "Динамо-U-19" стал лучшим клубом групповой стадии Юношеской Лиги чемпионов.