"Аякс" став суперником "Динамо" у плей-офф Юнацької Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Амстердамський "Аякс" став суперником "Динамо" за результатами жеребкування фінальної стадії Юнацької Ліги УЄФА сезону 2016/2017 у швейцарському Ньоні, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Динамо" U-19 вже дізналося свого суперника в 1/8 фіналу турніру, яким став амстердамський "Аякс".
Гра відбудеться на полі суперника киян.
Примітно, що в 1/16 фіналу змагань нідерландці обіграли італійський "Ювентус" 2:0.
Зазначимо, що кожен раунд плей-офф складається з одного матчу, поєдинки 1/2 фіналу і вирішальний матч пройдуть в квітні на стадіоні "Коловре" в Ньоні.
Додамо, що переможець пари "Динамо"/"Аякс" зустрінеться в чвертьфіналі із кращою командою з матчу "Монако" – "Реал".
Як повідомляв УНН, "Динамо-U-19" став найкращим клубом групової стадії Юнацької Ліги чемпіонів.