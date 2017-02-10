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"Аякс" став суперником "Динамо" у плей-офф Юнацької Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Амстердамський "Аякс" став суперником "Динамо" за результатами жеребкування фінальної стадії Юнацької Ліги УЄФА сезону 2016/2017 у швейцарському Ньоні, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"Аякс" став суперником "Динамо" у плей-офф Юнацької Ліги чемпіонів

"Динамо" U-19 вже дізналося свого суперника в 1/8 фіналу турніру, яким став амстердамський "Аякс".

Гра відбудеться на полі суперника киян.

Примітно, що в 1/16 фіналу змагань нідерландці обіграли італійський "Ювентус" 2:0.

Зазначимо, що кожен раунд плей-офф складається з одного матчу, поєдинки 1/2 фіналу і вирішальний матч пройдуть в квітні на стадіоні "Коловре" в Ньоні.

Додамо, що переможець пари "Динамо"/"Аякс" зустрінеться в чвертьфіналі із кращою командою з матчу "Монако" – "Реал".

Як повідомляв УНН, "Динамо-U-19" став найкращим клубом групової стадії Юнацької Ліги чемпіонів.

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