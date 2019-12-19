Автор ЛакіБукс вошел в список номинантов на премию Леси Украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Черновчанин Андрей Тужиков стал номинантом на получение премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за книгу проекта ЛакіБукс “Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет”. Об этом рассказал один из инициаторов проекта, инвестор и IT-бизнесмен Рустам Гильфанов, сообщает УНН.
Книга Тужикова вместе с 28 другими, представлена в номинации “Литературные произведения для детей и юношества”. Книга вышла в издательстве “Чорні вівці” в рамках благотворительного проекта ЛакіБукс. В 2018-м проект бесплатно распространил книгу в 200 библиотек Востока и Юга Украины, а потом она вместе с двумя другими изданиями проекта попала в списки государственных закупок для библиотек.
Другое издание проекта ЛакіБукс “Книжка про сміття” Галины Ткачук вошла в топ-книг конца 2019 года по версии читателей Национальной библиотеки Украины для детей.
“Когда мы начинали проект ЛакіБукс, то видели серьезный дефицит украиноязычной научно-популярной литературы для подростков. За несколько лет мы выпустили 7 книг и распространили по библиотекам Украины более 10000 экземпляров детского нон-фикшна. Сейчас ситуация значительно лучше — украинские писатели уделяют больше внимания научным направлениям, а издательства выпускают интересные и актуальные научно-популярные книги. И мы рады, что наш проект держит уровень, а его книги и авторы занимают призовые места на различных конкурсах”, — говорит инициатор проекта ЛакіБукс Рустам Гильфанов.
Премия Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества присуждается ежегодно с 2004 года в четырех номинациях. В прошлом году премию за произведения для детей и юношества получил Иван Андрусяк за книги “Зайчикова книжечка” и “Третій сніг”.