Автор ЛакіБукс увійшов до списку номінантів на премію Лесі Українки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Чернівчанин Андрій Тужиков став номінантом на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за книгу проєкту ЛакіБукс “Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет”. Про це розповів один з ініціаторів проєкту, інвестор та IT-бізнесмен Рустам Гільфанов, передає УНН.
Книга Тужикова разом із 28 іншими, представлена у номінації “Літературні твори для дітей та юнацтва”. Книга вийшла у видавництві “Чорні вівці” у рамках благодійного проєкту ЛакіБукс. У 2018-му проєкт безкоштовно розповсюдив книгу у 200 бібліотек Сходу та Півдня України, а потім вона разом із двома іншими виданнями проєкту потрапила до списків державних закупівель для бібліотек.
Інше видання проєкту ЛакіБукс “Книжка про сміття” Галини Ткачук увійшла у топ-книжок кінця року за версією читачів Національної бібліотеки України для дітей.
“Коли ми розпочинали проєкт ЛакіБукс, то бачили серйозний дефіцит україномовної науково-популярної літератури для підлітків. За декілька років ми випустили 7 книжок і розповсюдили бібліотеками України більше 10000 екземплярів дитячого нон-фікшену. Зараз ситуація значно краще — українські письменники приділяють більше уваги науковим напрямкам, а видавництва випускають цікаві та актуальні книжки. І ми радіємо, що наш проєкт тримає рівень, а його книги і автори займають призові місця на різноманітних конкурсах”, — говорить ініціатор проекту ЛакіБукс Рустам Гільфанов.
Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва присуджується щорічно з 2004-го року у чотирьох номінаціях. Минулого року премію за твори для дітей та юнацтва отримав Іван Андрусяк за книжки “Зайчикова книжечка” і “Третій сніг”.