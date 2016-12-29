Автомобильные пробки в столице достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 12:00, движение затруднено на улицах Бассейная, Большая Васильковская, Антоновича, Арсенальная, Вадима Гетьмана и Большая Китаевская.
Скорость движения там не превышает 7 километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов и проспекте Валерия Лобановского.
Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 12:00 в столице зафиксировано 4 ДТП.