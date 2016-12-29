Автомобільні затори в столиці сягнули п’яти балів

Так, станом на 12:00, рух ускладнено на вулицях Басейна, Велика Васильківська, Антоновича, Арсенальна, Вадима Гетьмана і Велика Китаївська.

Швидкість руху там не перевищує 7 кілометрів на годину.

Крім того, затори спостерігаються Набережному шосе, бульварі Дружби народів і проспекті Валерія Лобановського.

Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 12:00 в столиці зафіксовано 4 ДТП.