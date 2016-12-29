Автомобільні затори в столиці сягнули п’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули п’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 12:00, рух ускладнено на вулицях Басейна, Велика Васильківська, Антоновича, Арсенальна, Вадима Гетьмана і Велика Китаївська.
Швидкість руху там не перевищує 7 кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються Набережному шосе, бульварі Дружби народів і проспекті Валерія Лобановського.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 12:00 в столиці зафіксовано 4 ДТП.