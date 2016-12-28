Автомобильные пробки в Киеве достигли восьми баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли восьми баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.55, движение затруднено на улицах Крещатик, Костельная, бульваре Тараса Шевченко, улицах Владимирская, Ярославов Вал, бульваре Леси Украинки, улицах Саксаганского и Симона Петлюры. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются улицах Сечевых Стрельцов, Вячеслава Чорновила, проспекте Победы, Кольцевой дороге, проспекте Космонавта Комарова.
На левом берегу движение затруднено на улице Гната Хоткевича, проспекте Соборности и Харьковском шоссе.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 18.55 в столице зафиксировано 21 ДТП.