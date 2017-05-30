Автомобиль протаранил маршрутку в Киеве, 10 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киеве на пл. Шевченко произошло дорожно-трансопртна происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутки с пассажирами, десять человек пострадали, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве площади Шевченко: водитель Ауди на Еврономерах на высокой скорости протаранил маршрутку с людьми на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 10 человек пострадали в результате аварии, на месте работают 8 бригад скорой помощи.
Как сообщал УНН, виновника смертельного ДТП в Ивано-Франковске осудили на восемь лет.
Кроме того, маршрутка столкнулась с микроавтобусом в Запорожской области, 32 человека пострадали.