Автомобіль протаранив маршрутку в Києві, 10 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Києві на пл. Шевченка сталась дорожньо-трансопртна пригода за участі легкового автомобіля і маршрутки з пасажирами, десять людей постраждали, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"Масштабна ДТП з постраждалими в Києві в площі Шевченка: водій Ауді на єврономерах на високій швидкості протаранив маршрутку з людьми на пішохідного переходу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що більше 10 людей постраждали внаслідок аварії, на місці працюють 8 бригад швидкої допомоги.
Як повідомляв УНН, винуватця смертельної ДТП в Івано-Франківську засудили на вісім років.
Крім того, маршрутка зіткнулась з мікроавтобусом на Запоріжжі, 32 людини постраждали.