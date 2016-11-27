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Автобус с 12 украинцами попал в ДТП в России

Киев • УНН

 • 9856 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Автобус сообщением Санкт-Петербург-Ровно попал в ДТП в Псковской области, пятеро украинцев получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.

Автобус с 12 украинцами попал в ДТП в России

"По информации ГКУ в Санкт-Петербурге, 27 ноября т.г. в Себежском районе Псковской области (РФ) произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по направлению Санкт-Петербург-Ровно. Установлено, что среди пассажиров данного рейса были 12 граждан Украины. В результате инцидента 5 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один пострадавший доставлен в реанимационное отделение Великолукской ЦРБ.

"ГКУ в Санкт-Петербурге поддерживает связь с пострадавшими гражданами Украины и предоставляет необходимое содействие", - отметили в МИД.

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