Автобус з 12 українцями потрапив у ДТП в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Автобус сполученням Санкт-Петербург-Рівне потрапив у ДТП в Псковській області, п'ятеро українців отримали травми. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
“За інформацією ГКУ в Санкт-Петербурзі, 27 листопада ц.р. в Себежському районі Псковської області (РФ) сталося ДТП за участю автобуса, що слідував за напрямом Санкт-Петербург-Рівне. Встановлено, що серед пасажирів даного рейсу були 12 громадян України. Внаслідок інциденту 5 громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один постраждалий доставлений до реанімаційного відділення Великолукської ЦРЛ.
“ГКУ в Санкт-Петербурзі підтримує зв’язок з постраждалими громадянами України та надає необхідне сприяння”, — зазначили у МЗС.