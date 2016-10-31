Автомобиль патрульной полиции врезался в столб в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Вчера вечером на ул. Короленко в Кропивницком женщина-патрульный на служебной машине врезалась в столб. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
"Патрульная наехала машиной на провода, которые были срезаны и лежали на дороге. Автомобиль запутался в этих проводах, потерял контроль, его развернуло и он влетел в эту опору. Провода снова повесили на столб", - сообщил источник.
Согласно информации, женщина получила незначительные телесные повреждения.