Автівка патрульної поліції врізалась в стовп у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вчора ввечері на вул. Короленка у Кропивницькому жінка-патрульний на службовій автівці врізалась в стовп. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
“Патрульна наїхала машиною на дроти, які були зрізані і лежали на дорозі. Автомобіль заплутався в цих дротах, втратив контроль, його розвернуло і він влетів у цю опору. Наразі дроти знову почепили на стовп”, — повідомило джерело.
Згідно з інформацією, жінка зазнала незначних тілесних ушкоджень.