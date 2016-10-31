Автівка патрульної поліції врізалась в стовп у Кропивницькому

“Патрульна наїхала машиною на дроти, які були зрізані і лежали на дорозі. Автомобіль заплутався в цих дротах, втратив контроль, його розвернуло і він влетів у цю опору. Наразі дроти знову почепили на стовп”, — повідомило джерело.

Згідно з інформацією, жінка зазнала незначних тілесних ушкоджень.