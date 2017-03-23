Австрия увеличила выплаты мигрантам, которые добровольно возвращаются на родину

В заявлении министерства внутренних дел Австрии отмечается, что первая тысяча мигрантов, готовых выехать, получит примерно по тысяче долларов.

Также власти обещают помочь с организацией транспорта жителям стран Ближнего Востока.

При этом, подчеркивается в заявлении, на субсидии не могут рассчитывать жители балканских стран.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка, комментируя это заявление, сообщил, что страну до 2019 года могут покинуть около 50 000 мигрантов.