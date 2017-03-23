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Австрія збільшила виплати мігрантам, які добровільно повертаються на батьківщину

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Влада Австрії збільшила удвічі виплати мігрантам, які перебувають в країні, але добровільно готові повернутися до себе на батьківщину, передає УНН з посиланням на ВВС.

В заяві міністерства внутрішніх справ Австрії наголошується, що перша тисяча мігрантів, готових виїхати, отримає приблизно по тисячі доларів.

Також влада обіцяє допомогти з організацією транспорту жителям країн Близького Сходу.

При цьому, підкреслюється в заяві, на субсидії не можуть розраховувати жителі балканських країн.

Міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка, коментуючи цю заяву, повідомив, що країну до 2019 року можуть покинути близько 50 тисяч мігрантів.

 

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