Австрія збільшила виплати мігрантам, які добровільно повертаються на батьківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Влада Австрії збільшила удвічі виплати мігрантам, які перебувають в країні, але добровільно готові повернутися до себе на батьківщину, передає УНН з посиланням на ВВС.
В заяві міністерства внутрішніх справ Австрії наголошується, що перша тисяча мігрантів, готових виїхати, отримає приблизно по тисячі доларів.
Також влада обіцяє допомогти з організацією транспорту жителям країн Близького Сходу.
При цьому, підкреслюється в заяві, на субсидії не можуть розраховувати жителі балканських країн.
Міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка, коментуючи цю заяву, повідомив, що країну до 2019 року можуть покинути близько 50 тисяч мігрантів.