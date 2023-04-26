Австралийский лидер примет Байдена, Кисиду и Моди на майском саммите

Детали

Встреча в Сиднейском оперном театре 24 мая станет первым в Австралии местом проведения саммита четырех лидеров Quad. На ней также будут присутствовать премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Мы будем обсуждать глобальную экономическую среду, которая, как мы знаем, находится под давлением из-за глобального инфляционного давления», — сказал Альбанезе журналистам.

«Мы знаем, что живем в более опасном мире со стратегической конкуренцией в нашем регионе, с продолжающимся влиянием российского вторжения в Украину», — добавил он.

«Я с нетерпением жду возможности обсудить с лидерами Quad, как мы — вместе с важными региональными институтами, такими как АСЕАН, Форум тихоокеанских островов, Ассоциация стран Индийского океана и нашими региональными партнерами — можем сформировать Индо-Тихоокеанский регион, в котором мы все хотим жить», — сказал Альбанезе.

Альбанезе добавил, что посетит Соединенные Штаты, когда Байден будет принимать саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в ноябре, а также он был приглашен на двустороннюю встречу с президентом, детали которой еще предстоит согласовать.

Добавим

Последний раз Альбанезе посещал Соединенные Штаты в марте, когда он, Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявили о деталях так называемого партнерства AUKUS, в рамках которого Австралии будет поставлено до восьми подводных лодок, оснащенных американскими ядерными технологиями.