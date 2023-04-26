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Австралійський лідер прийме Байдена, Кісіду та Моді на травневому саміті

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив у середу, що прийме президента Джо Байдена та лідерів Індії та Японії - групу Quad, на саміті з питань безпеки наступного місяця, передає АР, інформує УНН.

Деталі

Зустріч у Сіднейському оперному театрі 24 травня стане першим в Австралії місцем проведення саміту чотирьох лідерів Quad. На ній також будуть присутніми прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

«Ми обговорюватимемо глобальне економічне середовище, яке, як ми знаємо, перебуває під тиском через глобальний інфляційний тиск», — сказав Альбанезе журналістам.

«Ми знаємо, що живемо в більш небезпечному світі зі стратегічною конкуренцією в нашому регіоні, з впливом російського вторгнення в Україну, що триває», — додав він.

«Я з нетерпінням чекаю на можливість обговорити з лідерами Quad, як ми — разом із важливими регіональними інститутами, такими як АСЕАН, Форум тихоокеанських островів, Асоціація країн Індійського океану та нашими регіональними партнерами — можемо сформувати Індо-Тихоокеанський регіон, в якому ми всі хочемо жити», — сказав Альбанезе.

Альбанезе додав, що відвідає Сполучені Штати, коли Байден прийматиме саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско в листопаді, а також він був запрошений на двосторонню зустріч із президентом, деталі якої ще доведеться узгодити.

Додамо

Востаннє Альбанезе відвідував Сполучені Штати у березні, коли він, Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосили про деталі так званого партнерства AUKUS, в рамках якого Австралії буде поставлено до восьми підводних човнів, оснащених американськими ядерними технологіями.

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