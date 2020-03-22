Аваков призвал руководителей ОГА решить вопрос продовольственных рынков

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украину из-за рубежа уже вернулось 19 тысяч людей, и полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию. Об этом завил министр внутренних дел Арсен Аваков во время участия в совещании с главами областных государственных администраций и городскими главами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает УНН.