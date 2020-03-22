Аваков закликав керівників ОДА вирішити питання продовольчих ринків

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україну з-за кордону вже повернулося 19 тисяч людей, і поліція бере на себе зобов’язання контролювати їхню обсервацію. Про це завив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час участі на нараді з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, передає УНН

"Напередодні з-за кордону повернулося 19 тисяч людей у рамках програм евакуації українців. Їм усім надається пам’ятка про самоізоляцію на два тижні й робиться тест на коронавірус. Поліція бере на себе зобов’язання контролювати їхню обсервацію", – зазначив Аваков.

Також міністр внутрішніх справ закликав регіональних керівників вирішити питання продовольчих ринків, які несуть серйозні ризики поширення коронавірусу.

Він розповів, що правоохоронні органи системно працюють над контролем дотримання карантину та самоізоляції, зокрема тими, хто повернувся з-за кордону.

Нагадаємо, у МОЗ напрацювали проект наказу щодо примусової госпіталізації і проект рекомендацій щодо розтину тіла людини з COVID-19.

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