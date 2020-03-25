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Аваков: авиасообщение будет полностью прекращено 27 марта

Аваков: авиасообщение будет полностью прекращено 27 марта

Киев  •  УНН

 • 20831 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. 27 марта авиасообщение будет полностью прекращено, но никто не будет прижимать конституционных прав граждан. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы МВД.

"Я настаиваю на том, чтобы авиасообщение было прекращено. И в ночь с пятницы на субботу оно будет прекращено. Президент давал время на возвращение домой, однако, кое-кто хотел еще полежать на пляже. Теперь эти граждане хотят за счет государства вернуться домой. В Киеве, например, из 34 инфицированных, 31 - это туристы, которые вернулись из других стран. Но если вы пришли пешком или приехали на собственном авто - вас пустят и будут рады, никто не будет прижимать конституционных прав гражданина Украины", - сказал Арсен Аваков.

Также министр внутренних дел отметил, что граждане прибывающие чартерными самолетами из зоны потенциальной активности вируса проверяются врачами.

"Все кто прибывал, и еще будет прибывать, все проверяются врачами - визуально, температурный скрининг и быстрые тесты. Но здесь мы должны говорить, что быстрые тесты не дают полной картины. Если человек заражен только что, то этот тест ничего не покажет. Он показывает активность на пятый-десятый день. Таким образом мы все равно рискуем. Каждый из тех, кто прилетел должен идти в самоизоляцию или обсервацию. Так как это многие тысячи людей, каждый из них подписывает обязательство находиться в самоизоляции", - сказал Арсен Аваков.

Глава МВД также подчеркнул, что адреса этих граждан передаются в полицию: "Сейчас полиция переключается на то, что должен контролировать, что каждый человек кроме собственного сознания должен быть дисциплинированный. На это у нас есть соответствующие механизмы административного воздействия - штрафы и протоколы ".

Арсен Аваков добавил, что действительно рассматривается возможность контроля с помощью телефонов: "Мы готовы телефоном контролировать, но это - нарушение конституционных прав и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека".

Как сообщал УНН, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19 в Украине.

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