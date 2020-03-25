Аваков: авиасообщение будет полностью прекращено 27 марта

"Я настаиваю на том, чтобы авиасообщение было прекращено. И в ночь с пятницы на субботу оно будет прекращено. Президент давал время на возвращение домой, однако, кое-кто хотел еще полежать на пляже. Теперь эти граждане хотят за счет государства вернуться домой. В Киеве, например, из 34 инфицированных, 31 - это туристы, которые вернулись из других стран. Но если вы пришли пешком или приехали на собственном авто - вас пустят и будут рады, никто не будет прижимать конституционных прав гражданина Украины", - сказал Арсен Аваков.

Также министр внутренних дел отметил, что граждане прибывающие чартерными самолетами из зоны потенциальной активности вируса проверяются врачами.

"Все кто прибывал, и еще будет прибывать, все проверяются врачами - визуально, температурный скрининг и быстрые тесты. Но здесь мы должны говорить, что быстрые тесты не дают полной картины. Если человек заражен только что, то этот тест ничего не покажет. Он показывает активность на пятый-десятый день. Таким образом мы все равно рискуем. Каждый из тех, кто прилетел должен идти в самоизоляцию или обсервацию. Так как это многие тысячи людей, каждый из них подписывает обязательство находиться в самоизоляции", - сказал Арсен Аваков.

Глава МВД также подчеркнул, что адреса этих граждан передаются в полицию: "Сейчас полиция переключается на то, что должен контролировать, что каждый человек кроме собственного сознания должен быть дисциплинированный. На это у нас есть соответствующие механизмы административного воздействия - штрафы и протоколы ".

Арсен Аваков добавил, что действительно рассматривается возможность контроля с помощью телефонов: "Мы готовы телефоном контролировать, но это - нарушение конституционных прав и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека".

Как сообщал УНН, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19 в Украине.