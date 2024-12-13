Аутентичный праздничный декор к Новому году: подборка идей от 5 локальных музеев

С 2022 года новогодний декор украинских домов возвращается к своим истокам. Аутентичные украшения становятся не только частью праздничного интерьера, но и способом найти и познать собственную идентичность. Команда Благотворительного фонда "МХП-Громаді", который поддерживает локальные музеи и культурные проекты, собрала подборку идей для праздничного декорирования дома от работников музеев.

1. Дидух - символ плодородия и благополучия

Дидух - это сноп из пшеницы или ржи, который символизирует дух предков и плодородие. Его ставят в доме на почетное место, как символ благополучия, которое семья стремится сохранять в новом году.

"Сегодня сотни мастеров восстанавливают традиции плетения дидуха. Для многих это уже стало делом жизни. Одной из таких мастериц является черкащанка Ольга Собкович, чьи дидухи украшали и наши экспозиции. Если для древних украинцев дидух был обычным снопом, то в современном исполнении Ольги он превращается в настоящее произведение искусства. К слову, мастерица уже давно не засаживает часть огорода картофелем или другими овощами, потому что выращивает рожь, пшеницу, полбу, сухоцвет, которые вплетает в свои изделия. Ее дидухов заказывают не только по всей Украине, но и за рубежом", - рассказывает Владислав Чабанюк, директор Государственного историко-культурного заповедника „Трипольская культура" в с. Легедзино.

Как пример, одно из ее последних произведений - 1,5-метровый дидух, украшает дом в Чили. А спрос на традиционные украинские украшения настолько велик, что уже в сентябре мастерица прекращает принимать новые заказы к Новому году.

2. Рождественский паук - гармония в праздничном интерьере

Паук из соломы - это традиционное украшение украинского дома, которое особенно характерно для северных регионов Украины, а ныне распространилось на всю территорию. В древности его подвешивали к потолку в доме, где он крутился от малейшего движения воздуха, отбрасывая причудливые тени на стены. В своем изяществе паук напоминал паутину, символизируя гармонию и порядок в мире.

"Рождественский паук - это не только украшение, но и оберег дома. По древним верованиям, он защищал дом от злых сил и приносил благополучие и согласие в семью. В нашем музее в одном из залов тоже есть большой паук. Посетители очень любят сидеть под ним: по поверью, если человек спокойный, то паук не быстро крутится и быстро останавливается, а если тревожный, то паук много качается и долго не останавливается. В прошлом году благодаря БФ "МХП-Громаді" мы смогли открыть центральный вход в музее, поэтому этот и другие аутентичные украинские экспонаты теперь могут наблюдать все желающие", - рассказывает Владислав Чабанюк, директор Государственного историко-культурного заповедника „Трипольская культура".

Сегодня мастера продолжают создавать эти аутентичные украшения, придерживаясь традиционных технологий. Благодаря таким изделиям старинный символ Рождества находит свое место в современных украинских домах, добавляя праздничной атмосфере глубокого смысла.

3. соломенные украшения на елку

Куклы-мотанки, звездочки, орешки - все это можно создать собственноручно из соломы. В Мироновском краеведческом музее на Киевщине регулярно проводят мастер-классы, чтобы обучать детей искусству создания соломенных украшений.

"Соломенные украшения - это настоящее сокровище, которое хранит историю нашего народа. Даже когда стеклянные шарики стали популярными в 1960-70-х годах, аутентичный декор продолжал украшать елки. Это сочетание традиций создает особую атмосферу, которая невозможна с фабричными украшениями", - делится Инна Савсюк, директор Мироновского краеведческого музея.

Кроме эстетической ценности, соломенные изделия имеют и практический смысл. В древности они были доступны для каждой семьи, ведь солома была самым простым материалом. Сегодня такие украшения возвращаются в праздничный быт как символ экологичности и уважения к природе.

4. Яворовская игрушка - деревянная классика

Деревянные украшения из Яворова являются настоящим символом украинского мастерства и народного искусства. Они отличаются яркими росписями, выполненными в характерных цветах, которые гармонично сочетают теплые оттенки красного, желтого и зеленого. Такие изделия не только добавляют праздничной атмосферы, но и несут в себе дух традиций, передававшихся из поколения в поколение.

"Благодаря поддержке БФ „МХП-Громаді", который профинансировал издание артбука о яворовской игрушке, эта уникальная традиция не только сохраняется, но и получает новое дыхание. Артбук знакомит современников с тонкостями создания этих украшений, их историей и символикой", - добавляет Оксана Когут, мастерица и инициатор создания Музея яворовской игрушки.

Деревянные украшения прекрасно подходят для декора елки, придавая ей аутентичный вид. Также они могут стать стильным акцентом на праздничном столе или новогодним подарком.

5. Вытынанки - истории, вырезанные из бумаги

Вытынанки - это традиционные украинские украшения, которые напоминают снежинки, но значительно превосходят их своей сложностью и содержанием. Каждый вырезанный из бумаги сюжет несет уникальную историю. От простых геометрических узоров до сложных композиций с изображением сцен празднования Рождества.

"Вытынанки дарят особую атмосферу. Они - как мостик между прошлым и настоящим, сохраняя в себе дух украинских традиций", - подчеркивает Мария Писцова, заведующая отделом этнографии Полтавского областного краеведческого музея, который в партнерстве с ОО „Союз українок" стали победителями конкурса социальных инициатив „Час діяти, Україно!

В Полтавском музее вытынанки являются неотъемлемой частью праздничных экспозиций, которые отражают рождественские традиции региона. Здесь также проводят мастер-классы, где дети и взрослые могут научиться этому искусству.

Особенностью вытынанок является их доступность: все, что нужно для создания, - это лист бумаги, ножницы или острый нож, и немного терпения. Но несмотря на простоту материалов, результат всегда поражает своей изысканностью.