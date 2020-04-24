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Аттестационные категории медиков будут продлены - Минздрав

Аттестационные категории медиков будут продлены - Минздрав

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 • 13004 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В связи с пандемией COVID-19 аттестационные категории медиков будут продолжены, в ближайшее время соответствующий приказ поступит в медицинские учреждения. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"Министерством здравоохранения подготовлен нормативный документ, внесены изменения в действующую нормативную базу и срок действия аттестационных категорий в зависимости от завершения этой категории для одних коллег продлен до года, для других до полугода. В ближайшее время этот приказ поступит в учреждения здравоохранения", - отметила она.

Также, по словам Микичак, все проблемные вопросы выпуска студентов из медицинским вузов будут решены.

"Кроме того, завершение учебного года студентов высших учебных заведений и прохождения интернатуры... все проблемные вопросы в этом направлении будут решены и исключительно в интересах и студентов, и интернов", - добавила она.

Напомним, в Украину вернулись 20 украинских врачей, которые летали в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом и получили много знаний и навыков.

Украинские Национальные Новости

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