Атестаційні категорії медиків будуть продовжені – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У зв’язку з пандемією COVID-19 атестаційні категорії медиків будуть продовжені, найближчим часом відповідний наказ надійде до медичних закладів. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
"Міністерством охорони здоров’я підготовлено нормативний документ, внесені зміни в чинну нормативну базу і термін дії атестаційних категорій в залежності від завершення цієї категорії для одних колег продовжено до року, для інших до півроку. Найближчим часом цей наказ надійде до закладів охорони здоров’я", - зазначила вона.
Також, за словами Микичак, всі проблемні питання щодо випуску студентів з медичних вишів будуть вирішені.
"Окрім того, завершення навчального року студентів вищих медичних навчальних закладів та проходження інтернатури…всі проблемні питання в цьому напрямку будуть вирішені і виключно в інтересах і студентів, і інтернів", - додала вона.
Нагадаємо, до України повернулися 20 українських лікарів, які літали до Італії для допомоги в боротьбі з коронавірусом та отримали багато знань і навичок.