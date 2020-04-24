Атестаційні категорії медиків будуть продовжені – МОЗ

"Міністерством охорони здоров’я підготовлено нормативний документ, внесені зміни в чинну нормативну базу і термін дії атестаційних категорій в залежності від завершення цієї категорії для одних колег продовжено до року, для інших до півроку. Найближчим часом цей наказ надійде до закладів охорони здоров’я", - зазначила вона.

Також, за словами Микичак, всі проблемні питання щодо випуску студентів з медичних вишів будуть вирішені.

"Окрім того, завершення навчального року студентів вищих медичних навчальних закладів та проходження інтернатури…всі проблемні питання в цьому напрямку будуть вирішені і виключно в інтересах і студентів, і інтернів", - додала вона.

Нагадаємо, до України повернулися 20 українських лікарів, які літали до Італії для допомоги в боротьбі з коронавірусом та отримали багато знань і навичок.