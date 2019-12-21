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Ассанж дал показания о шпионаже за ним в посольстве Эквадора

Ассанж дал показания о шпионаже за ним в посольстве Эквадора

Киев  •  УНН

 • 10370 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж дал показания в мадридском суде по видеосвязи из Британии в рамках расследования его заявлений о том, что испанская фирма шпионила за ним, когда он жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9NEWS.

"Заключенный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предстал в мадридском суде по видеосвязи из Британии в рамках расследования по его утверждений о том, что испанская фирма шпионила за ним, когда он жил в посольстве Эквадора в Лондоне", - говорится в сообщении.

Согласно утверждениям Ассанжа, с июня 2017 до начала 2018 года испанская частная охранная компания Undercover Global SL установила в посольстве микрофоны, а затем камеры.

По словам Ассанжа, записи разговоров между ним и его адвокатом были направлены "органам из Эквадора и агентам в США".

В МИД Эквадора и Центральном разведывательном управлении США отказались комментировать это дело.

Напомним, в Швеции прекратили дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании.

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