Ассанж дав свідчення щодо шпигунства за ним у посольстві Еквадору
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж дав свідчення у мадридському суді по відеозв'язку з Британії в рамках розслідування його заяв про те, що іспанська фірма шпигувала за ним, коли він жив у посольстві Еквадору в Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9NEWS.
“Ув'язнений засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж постав у мадридському суді по відеозв'язку з Британії в рамках розслідування щодо його тверджень про те, що іспанська фірма шпигувала за ним, коли він жив у посольстві Еквадору в Лондоні”, - йдеться у повідомленні.
Згідно з твердженнями Ассанжа, з червня 2017 до початку 2018 року іспанська приватна охоронна компанія Undercover Global SL встановила у посольстві мікрофони, а потім камери.
За словами Ассанжа, записи розмов між ним та його адвокатом були надіслані “органам з Еквадору й агентам у США”.
У МЗС Еквадору та Центральному розвідувальному управлінні США відмовилися коментувати цю справу.
Нагадаємо, у Швеції припинили справу за обвинуваченням Ассанжа в зґвалтуванні.