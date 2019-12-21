Ассанж дав свідчення щодо шпигунства за ним у посольстві Еквадору

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж дав свідчення у мадридському суді по відеозв'язку з Британії в рамках розслідування його заяв про те, що іспанська фірма шпигувала за ним, коли він жив у посольстві Еквадору в Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9NEWS.