Армия рф утром ударила по пятиэтажке в Никополе: один погибший, двое раненых
Российские войска нанесли удар по 5-этажному дому в Никополе, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения, а потенциальные жертвы все еще могут находиться под завалами.
путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР
путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. На статью "национальная оборона" будет выделено на 70% больше, чем в 2023 году.
В Запорожье враг утром нанес ракетный удар по территории предприятия, есть раненый
Российские войска нанесли ракетный удар, предположительно, ракетой "Искандер" по территории предприятия в Запорожье, в результате чего один человек получил легкие ранения, а также был поврежден соседний магазин.
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
Бывший начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков разоблачил попытки контрабандного вывоза украинских детей за границу по 50 000 долларов за каждого, часто под видом усыновления так называемой гуманитарной благотворительной организацией. Он предупредил правоохранительные органы об этой схеме.
Победительница конкурса "Делай свое" открыла пиццерию в селе в Черкасской области
Наталья Михайленко победила в конкурсе бизнес-идей "Делай свое" и открыла пиццерию в Ивангороде.
Жителям Киевщины вернули свет после отключений в результате непогоды
В Киевской области восстановлено электроснабжение во всех домах, которые были обесточены из-за непогоды, а на дорогах продолжается расчистка снега.
В Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации
В Мариуполе на пляже Песчаный зафиксировали уровень радиации 4,04 мкЗв/г, что в 15,5 раза превышает безопасный уровень 0,26 мкЗв/г.
Макрон обсудил с руководителем МАГАТЭ ситуацию на Запорожской АЭС
Президент Франции Макрон встретился с Генеральным директором МАГАТЭ Гросси, подтвердив поддержку МАГАТЭ и суверенитета Украины над Запорожской АЭС, а также отметил важность роли МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности.
россияне за сутки ударили по Запорожской области 64 раза: есть разрушения
Российские войска обстреляли Запорожскую область Украины 64 раза за сутки, повредив здания и инфраструктуру, но не вызвав жертв среди гражданского населения. Атаки включали удары с беспилотников по двум городам и артиллерийские обстрелы на многих участках фронта.
Из Украины запустят новый поезд в Будапешт и Вену
Укрзализныця объявила об открытии с 10 декабря нового прямого железнодорожного маршрута из Киева в Вену через Будапешт, предусматривающего удобные ночные переезды и более низкие цены на билеты по сравнению с текущими вариантами. Онлайн-продажа билетов на международный сегмент начнется в ближайшие недели