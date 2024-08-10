Армия рф обстреляла прифронтовую громаду Запорожской области: погиб мужчина
Киев • УНН
российские оккупанты обстреляли село Новопавловка Ореховской громады Запорожской области. В результате удара по дому погиб мужчина, его жена получила ранения.
Из-за обстрела прифронтовой общины в Запорожской области погиб мужчина, женщина получила ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Оккупанты обстреляли гражданские здания в селе Новопавловка Ореховской громады. Вражеская ракета ударила по дому супругов. Женщина получила ранения, а мужчина погиб на месте,
Напомним
Оккупанты атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию. Зафиксировано 3 авиаудара, 24 атаки БПЛА и 143 артобстрела, повреждены жилые дома и инфраструктура.