Армия рф ночью атаковала Лиман в Донецкой области тремя управляемыми авиабомбами и дроном, есть разрушения - ОВА

Лиман в Донецкой области минувшей ночью российские войска атаковали тремя управляемыми авиабомбами и дроном, разрушив несколько зданий и повредив другие, обошлось без жертв, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Сегодня ночью враг в очередной раз нанес циничный удар по мирным жителям Лимана. Оккупанты ударили по городу тремя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 СМ и FPV-дроном. К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения - сообщил Филашкин в Telegram.

По его словам, "разрушены 4 частных дома, магазин, хозяйственные постройки". "Повреждены административное здание и автомобили", - добавил глава ОВА.

"На месте обстрела работают все соответствующие службы, параллельно идет ремонт электросетей, а люди получают строительные материалы", - отметил он.

"Еще раз подчеркиваю: находиться на территории области опасно. Эвакуируйтесь! Сохраните свои жизни", - подчеркнул Филашкин.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что из-за санкционного давления россияне при производстве авиационных бомб начали использовать детали, аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах.

"Раньше часть механизма открывания крыльев на российских авиационных бомбах была более специфической по своему изготовлению, сейчас - это детали, аналогичные тем, которые используются в бытовых вентиляторах. Функция сохранена, но однозначно ее качество и эффективность использования ниже. В то же время - это не меняет того фактора, что россия сознательно использует это оружие против мирного населения Украины и, к сожалению, во многих случаях его использование приводит к тяжелым последствиям и человеческим жертвам", - рассказал Александр Рувин.