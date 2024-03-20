Армия рф может наносить повторные удары по Харькову - ОВА

российские оккупанты после атаки на один из районов Харькова могут нанести повторные удары по городу. Жителям области необходимо находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты могут наносить повторные удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях до отбоя тревоги - написал Синегубов в соцсетях.

Ранее УНН сообщал, что российские войска нанесли удар по одному из районов Харькова, под завалами могут находиться люди.