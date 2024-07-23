Киев • УНН
Российские войска атаковали приграничные районы Черниговской области из FPV дронов, минометов и артиллерии. Зафиксировано 20 взрывов в Новгород-Северской и Семеновской общинах, жертв среди населения нет.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничные районы Черниговской области FPV-дронами, из минометов и артиллерии, зафиксировано 20 взрывов, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из FPV-дронов, минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 20 взрывов", - сообщили в региональном представительстве ГПСУ и перечислили:
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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