Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничные районы Черниговской области FPV-дронами, из минометов и артиллерии, зафиксировано 20 взрывов, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из FPV-дронов, минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 20 взрывов", - сообщили в региональном представительстве ГПСУ и перечислили:

Новгород-Северская громада: 19 взрывов (приходы FPV-дронов, минометов 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Буда-Воробьевская, Михальчина Слобода и Кремский Бугор.

Семеновская громада: 1 взрыв (приход FPV-дрона) в направлении н.п. Галагановка.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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